Rogg, CEO del Venezia: “Assurdo pensare di giocare i playout a un mese dalla fine del campionato”

Il CEO del Venezia, Andrea Rogg, ha parlato a proposito della complicata situazione del Venezia, in attesa di capire quale sarà il verdetto relativo ai playout del campionato di Serie B. Questo il contenuto delle sue principali dichiarazioni rilasciate al Corriere del Veneto: “La situazione sta prendendo una piega inaccettabile. Siamo pronti a tutelarci in ogni sede. E’ assurdo pensare di poter giocare i play out a quasi un mese dal termine del campionato. La nostra situazione legata ai giocatori convocati in Nazionale è chiara, non possiamo far finta che non stia succedendo nulla”.