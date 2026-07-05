Rodrygo: “Ancelotti è un fenomeno assoluto. Spero che possa ripetersi anche in questo mondiale”

05/07/2026 | 20:26:47

Uno dei grandi assenti al Mondiale, per infortunio, Rodrygo Goes, attaccante del Brasile e del Real Madrid, ha parlato ad AS sulle chance di titolo dei verdeoro.

Le sue parole: “Ciò che rende interessante questo Mondiale è il maggior numero di nazionali partecipanti. Sono aumentate le partite e ci sono squadre che normalmente non riescono a qualificarsi a causa della difficoltà dei loro gironi eliminatori. Ora hanno avuto questa opportunità e stiamo vedendo nazionali sulle quali nessuno avrebbe scommesso arrivare così lontano. È un Mondiale davvero bellissimo”.

Sulle sorprese del torneo: “Spesso riponiamo tutte le nostre speranze nelle favorite, poi invece vedi squadre che nessuno si aspettava qualificarsi ai turni successivi. È un torneo molto divertente e mi sta piacendo tantissimo”.

Sul cammino del Brasile: “Il Brasile ha giocato diversi Mondiali all’interno dello stesso Mondiale. Già la partita d’esordio era una finale. È questo il messaggio che ci siamo portati dietro fin dalle qualificazioni. Sapevamo che, una volta arrivati al Mondiale, ognuna delle sette o otto partite della competizione sarebbe stata una finale”.

Sul recupero dall’infortunio: “Sto molto bene. Sono davvero contento della mia evoluzione e ogni giorno mi sento meglio. È un percorso che richiede tanta pazienza. Ci sono giorni in cui ti svegli e non stai benissimo, altri in cui ti senti talmente bene da pensare di poter già correre o tornare a giocare. Ma bisogna rispettare i tempi. Tutti i riscontri che ho ricevuto finora sono stati molto positivi”.

Sui mesi più difficili della carriera: “In questi tre mesi e mezzo ho vissuto di tutto: giornate bellissime, ma anche giornate terribili, con tantissimo dolore. È stato molto complicato, sono stati i giorni peggiori della mia vita. Ci sono momenti in cui ti svegli senza alcuna forza e altri in cui ti senti pieno di energia. Ho provato ogni emozione possibile e sono convinto che tutto questo mi renderà più forte quando potrò finalmente tornare in campo.”

Su Carlo Ancelotti ct del Brasile: “Con lui ho tantissima esperienza grazie agli anni trascorsi insieme. Penso che Ancelotti sia una persona che noi giocatori comprendiamo molto facilmente, mentre per la stampa e per chi osserva dall’esterno è più difficile prevedere quello che farà. A volte sembra intenzionato a fare una cosa e poi cambia idea all’ultimo momento, ma dietro c’è sempre una riflessione molto precisa e tutto ha una sua logica. Per me è un fenomeno, sia dal punto di vista tattico sia nella gestione dello spogliatoio e del gruppo. Sa sempre quello che fa. Mi auguro che tutto il popolo brasiliano e anche la stampa riescano a capirlo sempre meglio e che arrivino i risultati per dimostrare quanto sia bravo”.

Foto: Instagram Real Madrid