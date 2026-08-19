Rodrigo Mora: “Spero di vivere una grande annata. Durante l’infanzia sono cresciuto vedendo Dybala”

19/08/2026 | 19:23:38

Il nuovo calciatore della Roma, Rodrigo Mora, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Prima di tutto vorrei ringraziare la Roma e Porto. Sono molto felice di essere qui, ringrazio i tifosi per il supporto che mi hanno mostrato in aeroporto. Sinceramente, sono molto contento e spero di vivere una grande annata. Durante l’infanzia sono cresciuto molto vedendo Dybala, e ora poter giocare accanto a lui è qualcosa di molto gratificante per me. Per questo ho molta voglia di giocare con lui e conoscerlo. Il mio punto di forza tecnicamente? Credo che la capacità di liberarmi degli avversari in situazioni complicate sia il mio principale punto di forza. Giocare la Champions? È qualcosa che ho sempre sognato, ancora non ho avuto l’opportunità e so di essere ancora giovane, ma era un mio sogno e un mio obiettivo. Sono molto felice e non vedo l’ora di giocare in Champions League”.

Foto: sito Roma