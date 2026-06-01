Rodri: “Voci sul Real Madrid? Vedremo dopo il Mondiale”

01/06/2026 | 14:50:13

Rodri tramite Marca è voluto intervenire in maniera diretta sui rumors di un suo possibile futuro al Real Madrid: ”Voci sul Real Madrid? Fa parte del calcio. Io sono concentrato sull’essere un leader per la nazionale, questo è il mio percorso. Capisco le voci, ma non ho intenzione di perdere tempo dietro a queste cose. Si vedrà dopo il mondiale”. Il centrocampista spagnolo non chiude quindi la porta ad un nuova avventura lontana dall’Inghilterra, ma rimanda il tutto al termine dell’impegno con la nazionale, che è attualmente la priorità del calciatore.

Foto: X Pallone d’Oro