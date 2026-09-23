Rodri: “Il Real Madrid ha mostrato interesse fin dall’inizio. Hanno fatto tutto il possibile per ingaggiarmi”

23/09/2026 | 20:29:10

Il centrocampista del Barcellona, Rodrigo Hernandez detto Rodri, ha concesso un’intervista a El Partidazo de Cope. Queste le sue parole:

“Dal mio punto di vista, devo dire che il Real Madrid ha mostrato interesse fin dall’inizio, che si è comportato in modo esemplare e che le sue offerte erano finalizzate all’acquisto del giocatore; voglio che anche questo sia chiaro. Se hanno dato il 100% per ingaggiarmi? Non so cosa significhi dare il 100%, ma è chiaro che erano interessati e hanno fatto tutto il possibile con le risorse a loro disposizione, dimostrando il loro interesse, cosa che apprezzo, perché ho parlato con alcuni di loro e basta. Se ho parlato con Florentino? Ho parlato con persone del posto, che mi hanno espresso il loro entusiasmo e il desiderio che io andassi lì, e questo ha reso la mia decisione più complicata, questo è chiaro”.

Foto: X Barcellona