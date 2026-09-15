Rodri: “E’ stato difficile rifiutare il Real Madrid, hanno avuto un comportamento esemplare con me”

15/09/2026 | 11:02:43

Intervistato da Mundo Deportivo, Rodri ha ripercorso l’estate tornando a parlare anche dell’offerta del Real Madrid: “Avrei preferito due o tre settimane di vacanza tranquille, e non lo sono state affatto. Ho dovuto analizzare molte cose e prendere una decisione così importante tra due dei migliori club al mondo. Alla fine ho scelto sul piano sportivo, per quello che sentivo di più e per capire dove potevo vincere e crescere di più come giocatore. Non è stata affatto una decisione facile dire no al Real Madrid non è semplice, soprattutto perché hanno avuto un comportamento esemplare con me. Non credo sia mio compito svelare una conversazione privata, ma ovviamente mi ha espresso la sua voglia che andassi lì e quello che avrei potuto dare alla squadra. Il trattamento è stato ottimo”.

foto x barcellona