Rodri dice no al PSG: vuole solo il Real Madrid

28/07/2026 | 21:30:57

Rodri, campione del mondo in carica e fresco sessione di mercato, non andrà al Psg, il regista del City ha infatti rifiutato l’offerta dei parigini. Al Khelaïfi ha messo sul tavolo dello spagnolo una ricca proposta con stipendio raddoppiato rispetto a quello proposto dal Manchester City in fase di rinnovo, ma il Pallone d’Oro ha declinato la proposta. Il suo desiderio è il Real Madrid, club con cui vanta già un accordo di massima. Sono ore delicate per il futuro di Rodri. Lo riporta Le Parisien.

Foto: Instagram Spagna