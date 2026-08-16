Rodri al Barcellona: le cifre

16/08/2026 | 21:38:20

Il Barcellona e Rodri sono pronti a iniziare il matrimonio. Come riportato da Gianluigi Longari, le cifre dell’affare che ha portato il centrocampista spagnolo al Barcelona dal Manchester City: 60milioni base fissa + 16,5 milioni di bonus sono i numeri dell’affare che ha portato Rodri in Spagna. Domani il campione del mondo viaggerà verso la Catalogna per iniziare la nuova avventura con i campioni di Spagna in carica. Niente Real Madrid, come raccontato ormai da giorni sarà al Barcellona il futuro di Rodri.

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