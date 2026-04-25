Rocchi: “Mi autosospendo come presidente del CAN. Tornerò più forte”

25/04/2026 | 21:44:43

Gianluca Rocchi, ormai ex presidente di AIA e Can, ha deciso di auto sospendersi dal ruolo, dopo le accuse rese pubbliche oggi per frode sportiva. La nota arriva con una dichiarazione all’ANSA: “In merito alla vicenda odierna, in accordo con l’Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Ca. “Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia – prosegue il designatore arbitrale, indagato dalla procura di Milano per concorso in frode sportiva -, vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cuisono certo uscirò indenne e più forte di prima”.

Foto: sito Aia