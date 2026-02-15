Rocchi: “La decisione di La Penna è errata. Ieri c’è stata una simulazione chiara, tutti cercano di fregarci”

15/02/2026 | 11:34:08

Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, ha parlato all’ANSA a seguito degli episodi di Inter–Juve di cui si sta discutendo nelle ultime ore. Queste le sue parole:

“Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla. La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perchè ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci”.

Foto: sito ufficiale AIA