Robinio Vaz piega il Lecce: la Roma aggancia la Juventus

22/03/2026 | 19:55:08

La Roma riparte grazie a un gol di Robinio Vaz e piega 1-0 il Lecce all’Olimpico, agganciando la Juventus al quinto posto, a quota 54 punti. Dopo un primo tempo con poche emozioni, la squadra di Gasperini sblocca la partita nel secondo tempo. Il vantaggio dei giallorossi arriva al 57′. Hermoso va sul fondo e crossa, sul secondo palo Vaz batte Falcone con un colpo di testa ravvicinato. Finisce 1-0, la Roma riprende la Juve e resta a – 3 dal Como.

foto x roma