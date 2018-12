River campeòn, la stampa argentina esalta i Millonarios: “Eroi per sempre”. Incidenti a Buenos Aires

River campeòn di Copa Libertadores, un’impresa esaltata dalla stampa argentina. La prima pagina di Olé oggi in edicola non lascia spazio all’immaginazione: “Eroi per sempre”, il titolo scelto per celebrare la vittoria dei Millonarios contro i rivali del Boca Juniors in quello che è stato il più importante Superclasico della storia: “Con un finale elettrizzante il River fa sua la coppa” titola il Clarin. “Super Eroi” è invece l’apertura di Cronica, mentre il Diario Popular titola: “Indimenticabile”. “River, la Copa che vale di più”, scrive El Dia. Nella notte una folla oceanica si è riversata per le strade di Buenos Aires e delle principali città argentine per festeggiare il trionfo River. Con l’immancabile coda di disordini e incidenti (scontri con le forze dell’ordine e arresti) nel centro della capitale.

Foto: Twitter ufficiale River Plate