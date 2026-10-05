Ritiro Messi: la città di Rosario ha realizzato una maglia gigante in onore del capitano Albiceleste
05/10/2026 | 18:24:17
A quasi 24 ore dall’ultima passerella di Messi di fronte il popolo argentino, in programma nella notte fra martedì e mercoledì all’una ora italiana, la città natale della Pulce, Rosario, ha realizzato una enorme maglia in onore del suo simbolo, posizionandola ai piedi del monumento a la Bandera. La camiseta albiceleste porta ovviamente l’iconico numero 10, con la scritta “Gracias”.
Foto: Instagram Ciudad Rosario