Rissa sfiorata in tribuna durante Palermo-Catanzaro: daspo di due anni a Vincenzo Polito

03/07/2026 | 12:50:27

È arrivata la punizione per Vincenzo Polito, figlio di Ciro Polito ds del Catanzaro. Lo scorso giugno, in seguito alla rissa scoppiata in tribuna durante Palermo-Catanzaro, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, Vincenzo Polito reagì a qualche parola di troppo, avventandosi, inoltre, su alcuni tifosi rosanero, prima dell’intervento degli steward che riportarono la calma. Va anche detto che lo stesso Polito fu aggredito da vari tifosi rosanero. Vincenzo Polito è stato fermato per due anni: il Daspo gli negherà la possibilità di assistere alle partite allo stadio praticamente per le prossime due stagioni sportive.

Foto: installazione personale