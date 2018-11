È notizia dello scorso 21 novembre l’accordo raggiunto dall’Hoffenheim per il rinnovo del contratto fino al giugno 2022 di Joelinton. Si tratta di un nome che è poco conosciuto al grande pubblico, ma di gran lunga importante per il club tedesco. Non è infatti un caso che la società allenata da Nagelsmann si sia premurata di correre a blindarlo. L’attaccante brasiliano ha avuto negli ultimi mesi una crescita poderosa soprattutto in zona gol. Sono state difatti già 8 le sue reti all’attivo in questa stagione nelle sue 18 presenze tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania. E tutte queste realizzazioni sono state condite da 7 assist. È evidente dunque come un ruolino di marcia del genere abbia scatenato l’interesse da parte di vari club e come allo stesso tempo queste indiscrezioni abbiano spaventato l’Hoffenheim, che è immediatamente corso ai ripari. Ma non è sempre stato idilliaco l’ambiente intorno alla punta centrale verdeoro da parte dei tifosi della squadra tedesca. L’arrivo di Joelinton infatti venne accolto con un certo scetticismo dalle parti di Sinsheim. A convincere di meno era soprattutto la scarsa vena realizzativa del centravanti quando vestiva la maglia del Rapid Vienna. Una previsione che poi si è rivelata enormemente sbagliata, visto il buon fiuto del gol attuale del giocatore. Il classe ’96, pur non essendo il classico attaccante d’area di rigore, si trova spesso a svariare su tutto il fronte offensivo favorendo in questo modo l’inserimento dei propri compagni. Molto dotato fisicamente, il calciatore è stato plasmato dal giovane e bravo allenatore Nagelsmann, il quale è stato capace di renderlo un titolare inamovibile della propria formazione.

Cresciuto nel vivaio dello Sport Recife, l’attaccante esordì nel Brasileirao all’età di 18 anni nel 2014 mettendo a segno 2 gol ed un assist in 7 gare. Queste prestazioni accesero l’interesse da parte dell’Hoffenheim, il quale scommise sul suo talento aggiudicandoselo per appena 2.2 milioni di euro nel 2015. Il suo primo impatto con il calcio in Germania non fu però dei migliori. Il calciatore infatti totalizzò appena una presenza il 18 dicembre di quello stesso anno entrando al 90′ al posto di Jonathan Schmid nella sconfitta per 1-0 contro lo Schalke 04. Da lì in poi iniziò la trafila dei prestiti al Rapid Vienna, dove rimase, con non troppa confidenza con il gol e nemmeno la maglia da titolare assicurata, fino alla scorsa stagione, prima che l’Hoffenheim decidesse di puntare davvero su di lui. Una scommessa firmata Nagelsmann e pienamente vinta sia sul piano della continuità che sul piano della finalizzazione, senza dimenticare un particolare per nulla irrilevante, cioè la cifra spesa investita dal club tedesco. Ormai quei 2.2 milioni spesi inizialmente valgono almeno 10 volte tanto. Ed oggi la vera scommessa è trovare un sostenitore dell’Hoffenheim che storca il naso di fronte a qualcuno che gli pronunci il nome dell’attaccante carioca.

Foto: Twitter Hoffenheim