Riqualificazione stadio Maradona. Il Comune di Napoli manda la documentazione alla FIGC

02/03/2026 | 13:30:39

Il Comune di Napoli oggi invierà alla FIGC tutta la documentazione relativa al progetto di riqualificazione dello stadio Maradona. Lo ha riferito il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell’avvio ufficiale di Napoli Capitale europea dello sport 2026. “Si sta lavorando – ha detto il primo cittadino – sono in contatto con la FIGC e oggi verrà mandata tutta la documentazione che ci era stata chiesta e pertanto presenteremo il progetto di riqualificazione che stiamo portando avanti indipendentemente dagli Europei. La riqualificazione del Maradona – ha proseguito – è un obiettivo importante: è lo stadio della città e tutti ci chiedono che sia riqualificato e che sia reso più confortevole anche per altri eventi”. Rispetto alla volontà, più volte espressa, della società Calcio Napoli di realizzare un nuovo stadio, Manfredi ha risposto: “Se ci sono altre proposte noi le aspettiamo”. Lo riferisce l’Ansa.

Foto: sito Napoli