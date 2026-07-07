Rimonta clamorosa dell’Argentina: da 0-2 a 3-2 contro l’Egitto. E’ ai quarti del Mondiale

07/07/2026 | 20:06:25

L’Argentina si qualifica ai quarti di finale del Mondiale, ma che fatica con l’Egitto. Dopo aver visto i fantasmi, l’Argentina si sveglia nei 10 minuti finali.

I campioni del Mondo sono sbattuti contro Shobeir e un palo che ha negato la rete.

Parte alla grande l’Egitto. Minuto 15, cross in mezzo, stacca di testa Ibrahim che porta in vantaggio i nordafricani.

L’Argentina risponde subito al 21′. Calcio di rigore per l’albiceleste, fallo su Tagliafico. Va ovviamente Messi dal dischetto e clamorosamente sbaglia ancora, dopo l’Austria, altro rigore errato. Parata del portiere Shobeir. Dopo il time-out, altra chance clamorosa per l’Argentina. Palla in mezzo per Mac Allister, colpo di testa, parata clamorosa di Shobeir. Ancora Argentina, punizione di Messi, palla sul palo alla mezz’ora. I campioni del Mondo si ribellano al risultato.

Al 40′ altro miracolo di Shobeir. Julian Alvarez da solo in area, diagonale e parata clamorosa del portiere africano. Terzo intervento prodigioso del portiere Shobeir che tiene l’Egitto avanti 1-0 al 45′.

L’Argentina si riversa in attacco nella ripresa, ma a ritmi non eccelsi e con tiri da fuori più che altro. L’Egitto concede zero e riparte con veemenza e qualità. Al 60′ arriva il clamoroso 2-0 egiziano. Ziko insacca dopo una azione clamorosa, ma il gol è annullato per fallo. Molte polemiche sulla rete annullata. Ma si gioca. L’Argentina non riesce a rispondere, anzi, al 67′ arriva il clamoroso 2-0, stavolta buono, stessa azione precedente, contropiede, Ziko insacca il 2-0.

Argentina alle corde, si gioca la carta Lautaro e Nico Gonzalez. All’80’ arriva il gol dell’Argentina. Cross di Messi, stacca Romero ancora lui di testa, palla in rete. Assalto finale dei campioni del Mondo. Egitto in apnea. All’83’, azione dell’Argentina, palla in mezzo, un rimpallo, palla che finisce a Messi che di sinistro colpisce la traversa ma batte il portiere stavolta per il 2-2.

L’Egitto non ci sta e non vuole i supplementari, ma si espone al contropiede al 92′. Lautaro crossa e trova Enzo Fernandez che di testa segna il 3-2 clamoroso. Altra rimonta incredibile per l’Argentina che strappa il pass per i quarti di finale.

Foto: sito FIFA