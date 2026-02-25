Rigore di Locatelli: la Juve riduce il margine con il Galatasaray al 45′. Ma servono altri due gol

25/02/2026 | 21:52:25

La Juve conduce 1-0 sul Galatasaray all’intervallo. I bianconeri sono ancora in corsa per la qualificazione dopo il 5-2 dell’andata subito a Instanbul. Impresa ancora lontana però, servono altri due gol alla Juve per i supplementari. Ma per ora la squadra di Spalletti l’ha rimessa in piedi la gara.

Parte forte la Juve, come prevedibile. Prime chance di testa, di Koopmeiners e Gatti, ma alte. Al 20′, doppia chance importante, prima Locatelli e poi Conceicao da fuori fanno tremare i turchi che si salvano. La Juve continua a spingere, prova Yildiz al 27′, palla deviata, si salva Cakir. La Juve continua a giocare. Al 36′ irrompe Thuram in area, Torreira lo stende, Calcio di rigore per la Juve. Va Locatelli dal dischetto, spiazzando Cakir. Juve in vantaggio. Chiude in crescendo la Juventus, Thuram ci prova, palla fuori. Juve avanti 1-o.

Foto: sito Juventus