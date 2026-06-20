Riera e l’addio all’Eintracht Francoforte: “Ero al posto sbagliato nel momento sbagliato”

20/06/2026 | 21:38:55

L’avventura di Albert Riera sulla panchina dell‘Eintracht Francoforte è finita male. L’ex allenatore del Celje ha commentato così i tre mesi vissuti sulla panchina del club tedesco: “Semplicemente non eravamo fatti l’uno per l’altro. Ero nel posto sbagliato al momento sbagliato. La politica del club prevede che l’allenatore non abbia alcuna influenza sullo scouting e sulla composizione della squadra. Questo non è l’ambiente giusto per me e sapevo che non possiamo lavorare insieme a lungo termine” ha detto in una intervista concessa a Sportklub.

foto sito francoforte