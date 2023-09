Richards e quel consiglio di Balotelli con Montella: “Mi presentai con un ‘testa di ca**o'”

Nel corso della trasmissione inglese “The rest is football“, Micah Richards ha raccontato un curioso aneddoto che risale al suo trasferimento a Firenze, quando incontrò per la prima volta l’allora tecnico viola Vincenzo Montella. Come raccontato dall’ex difensore del Manchester City, in compagnia di Gary Lineker e Alan Shearer, Richards ha spiegato: “Mi sono trasferito alla Fiorentina nell’ultimo giorno di mercato e ovviamente non parlavo italiano: sapevo dire solo sì e no. Come un idiota chiedo a Balotelli ‘Cosa posso dire per presentarmi a qualcuno?’. Di solito era abbastanza normale. Arrivo davanti a Montella, gli stringo la mano e gli dico: ‘Testa di c****’, ma non avevo idea di cosa volesse dire. E’ la prima volta che racconto questa storia, mi chiedevoo se le persone mi avrebbero creduto. Ad essere onesti, Montella si mise a ridere”.

Foto: Instagram Micah Richards