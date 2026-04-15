Rice: “Siamo pronti per l’Atletico. Li abbiamo già affrontati e abbiamo fatto bene”
15/04/2026 | 23:52:07
Declan Rice, giocatore dell’Arsenal, ha espresso ai microfoni di TNT Sports tutta la sua soddisfazione per il raggiungimento della semifinale di Champions League.
Queste le sue parole: “Sono felicissimo. È stato un test davvero durissimo nell’arco delle due partite. Raggiungere le semifinali per due anni consecutivi è un traguardo incredibile per questo gruppo; ora vogliamo fare un passo ulteriore e arrivare in finale”.
Ha poi aggiunto riguardo alla prossima sfida: “Abbiamo già affrontato l’Atlético de Madrid una volta quest’anno ed è stata un’ottima partita, quindi sappiamo cosa aspettarci. Non vediamo l’ora di giocare queste ultime due settimane”.
Foto: sito Arsenal