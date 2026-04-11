Ricci: “Serata da dimenticare, è un momento di difficoltà. Moduli? Conta come stai in campo”

11/04/2026 | 20:33:45

Samuele Ricci, oggi titolare, ha parlato a DAZN dopo Milan-Udinese 0-3. Queste le parole del centrocampista: “Una partita non facile da analizzare. Per noi era importante, dovevamo dare un segnale che non c’è stato. La prima cosa che mi viene in mente è che in fase di possesso c’è stata troppa frenesia e questo ci ha portato a subire ripartenze. Poi abbiamo subito gol… Una serata da dimenticare. Bisogna far forza sul gruppo che si è creato da inizio stagione, abbiamo 63 punti ed un motivo c’è. È un momento difficile sicuramente che va attraversato, e l’unico modo per farle è tramite il lavoro in settimana e concentrarsi su noi stessi. “Non è cambiato nulla, semplicemente è un momento di difficoltà all’interno di una stagione. Può capitare. Tante cose non ci vengono. Magari anche la partita di oggi per come si è messa ci ha portato a disunirci prima, a trovare meno compattezza ed ordine. Un risultato molto pesante, che non ci voleva. Dispiace per noi e per i tifosi. L’unico modo è voltare pagina. A parte il sistema di gioco che può essere 3-5-2 o 4-3-3, bisogna vedere come stai in campo. Oggi c’eravamo ma non c’eravamo, anche se qualcosa abbiamo creato. Non siamo riusciti a concretizzare. Magari sul 2-0 se era gol di Saelemaekers cambiava la partita, non lo so… Ci è mancato qualcosa rispetto alle altre partite, eravamo meno presenti. Ci deve far riflettere. Adesso l’unico modo è di pensare subito alla prossima”.

Foto: insta ricci