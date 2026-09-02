Ricardo Rodriguez torna al Torino: non è più una sorpresa

02/09/2026 | 16:42:48

Ricardo Rodriguez sta per tornare al Torino. E conferma la nostra esclusiva del 30 agosto quando avevamo parlato a sorpresa di un’offerta granata un po’ tra la diffidenza generale. Smentite senza senso a parte (“non ci sono conferme”), siamo davvero in chiusura. Il terzino svizzero che ha compiuto 34 anni pochi giorni fa aveva un altro paio di proposte, ma la telefonata di Ignazio Abate (sono stati compagni con la maglia del Milan) e la sua voglia di Toro hanno fatto la differenza. Abate gli ha chiesto di aspettare, i granata cercavano un mancino in grado di fare all’occorrenza il difensore, ecco quindi che la svolta è stata confezionata. Ora aspettiamo gli imminenti passaggi burocratici formali. Tra qualche ora chiude il mercato in Scozia, il Celtic farà un ultimo tentativo per Gineitis ma è corsa contro il tempo.

Foto: Sito Torino