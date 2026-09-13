Ribaltone in casa Valencia: esonerato l’allenatore Corberan e parte della dirigenza

13/09/2026 | 16:31:56

Il Valencia, complice un inizio di stagione disastroso con appena 1 punto conquistato in 5 partite di Liga, ha deciso di esonerare l’allenatore Carlos Corberan e parte della dirigenza.

Il comunicato dei pipistrelli: “Il Valencia CF comunica che il club ha preso la decisione di terminare il rapporto contrattuale con il CEO di Football Ron Gourlay, così come con i membri della sua squadra: Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora e Malek Shafei.

Questa decisione riflette l’intenzione del club di avviare una nuova fase per la gestione della struttura sportiva e delle operazioni calcistiche.

Il Valencia CF desidera ringraziare Ron Gourlay per il lavoro svolto durante il suo periodo al club.

Inoltre, il Valencia CF ha rescisso il contratto di Carlos Corberán e del suo staff tecnico della prima squadra.

Corberán si è unito al Valencia CF nel dicembre 2024, con l’obiettivo di guidare il progetto sportivo in un periodo difficile. Riuscì a ribaltare la situazione e svolse i suoi compiti con professionalità, passione e il massimo impegno nel corso di 72 partite ufficiali.

Il club lo ringrazia insieme a tutti i membri del suo staff tecnico per gli sforzi dimostrati durante il loro mandato alla guida.

Il club annuncerà a breve la nuova struttura per le sue attività calcistiche e la composizione del prossimo progetto sportivo.

Ad interim, l’allenatore del VCF Mestalla Óscar Sánchez prenderà in mano la prima squadra.

Il club desidera trasmettere un messaggio di stabilità e fiducia per il futuro, riaffermando l’impegno a costruire un progetto sportivo solido, competitivo e sostenibile”.

Foto: Instagram Valencia