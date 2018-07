Il retroscena: Ramadani sempre più uomo Chelsea. Al lavoro per Alisson (e non solo)

Fali Ramadani è sempre più l’uomo Chelsea sul mercato. Ha avuto un ruolo importante nell’operazione Sarri (sta per avere inizio la settimana della svolta totale), ha avviato le trattative per Rugani e Manolas (quest’ultimo per ora non apre, dopo lunghe riflessioni, ma il mercato è ancora lungo), ha già contattato – come raccontato – il fratello manager di Higuan. Ancora: si è informato su Hysaj e sulla posizione di Pjanic, negli ultimi giorni ha avviato la pratica Alisson dopo aver sondato Donnarumma. Già perché un portiere si impone, considerato che Cortuois ha un contratto di un solo anno. E’ vero che il Real ha il sì di Alisson, ma non quello della Roma. E nei giochi al rialzo con Ramadani può succedere di tutto, considerando che lo stesso Cortuois è nella lista dello stesso Real con un ruolo appena alternativo ad Alisson. Fate il vostro gioco e portate l’offerta più alta: il mercato è da sempre (anche) questo.

Foto: adnradio