Il retroscena: Bianco, la Fiorentina non ha accettato le condizioni del PAOK

25/06/2026 | 21:40:27

Alessandro Bianco ha maturato un’esperienza interessante in Grecia con la maglia del PAOK Salonicco, ma non sono scattate le condizioni per il riscatto. Semplicemente perché il PAOK non ha voluto versare i 4 milioni pattuiti, ne aveva garantiti poco meno di due con un’eventuale futura vendita per i viola in caso di cessione del centrocampista classe 2002. Così Bianco è tornato alla Fiorentina, ma sta già valutando alcune proposte sia dall’Italia che dall’estero.

foto sito paok