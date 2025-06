Rensch: “Felice dell’arrivo di Gasperini, amo il suo calcio. Mi aiuterà a livello tattico e mentale”

Intervistato da Voetbal International, il difensore della Roma Devyne Rensch, ha parlato di del momento in casa giallorossa: “Ranieri? È stato molto positivo su come sono come giocatore. Certo, non vi racconterò le cose che mi ha detto personalmente per rispetto nei suoi confronti. Ma il punto è che aveva davvero bisogno di me in squadra, che pensava davvero che fossi un ottimo giocatore. Quella sensazione positiva si è percepita subito, quindi non ho dovuto pensarci a lungo”.

Gasperini? “E’ un ottimo allenatore, un allenatore grintoso, amo il suo calcio, ma anche un allenatore che può aiutarti molto nella tua crescita, soprattutto con i ragazzi più giovani. Penso che sia un’ottima cosa per me, perché sono molto giovane, mi aiuterà ulteriormente a livello tattico, mentale e nel suo stile di gioco. Quindi sono contento che sia venuto. Spero che raggiungeremo grandi traguardi insieme”.

Come hai seguito l’ultima partita stagionale dell’Ajax a Roma?

“Ho seguito la partita il più possibile e l’ho guardata quando potevo, perché ovviamente dovevo giocare io stesso. Beh, sappiamo tutti cosa è successo. Posso solo dire che sono molto orgoglioso di loro e di quanto abbiano lavorato duramente per un anno. Ma quella partita a Groningen e quella successiva, quando non sono diventati campioni, fa male ovviamente. So meglio di chiunque altro quanto duramente abbiano lavorato tutti. Poi è davvero deludente finire senza aver vinto il campionato, ma il calcio è così”.

Foto: Instagram Roma