Rensch: “Dobbiamo essere all’altezza. De Roon? Penso possa dare una grossa mano, sia in campo che fuori”

10/09/2026 | 17:55:03

Il difensore della Roma, Devyne Rensch, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro il Fenerbahce. Queste le sue parole:

“Spero che sia una buona partita, loro sono una buona squadra con giocatori di qualità e sono bravi sia in fase offensiva che difensiva. Dobbiamo essere all’altezza, loro partiranno forte e bisogna farsi trovare pronti. Il mio rapporto con De Roon? Molto buono, ho già giocato con lui in nazionale. Penso possa dare una grossa mano, sia in campo che fuori”.

Foto: Instagram Roma