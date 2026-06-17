Renard: “Quando mi hanno contattato non ho esitato un secondo. Ho detto ai ragazzi di rialzare la testa e guardare avanti”

17/06/2026 | 13:21:30

Il nuovo commissario tecnico della Tunisia Herve Renard, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Quando mi hanno contattato non ho esitato un secondo. Finché c’è vita c’è speranza. E poi stiamo parlando di un Mondiale, qualcosa di unico. Conosco la passione che circonda questa competizione ed è stata una motivazione enorme per accettare questa sfida. Conosco personalmente Sabri Lamouchi e so quanto faccia male vivere una situazione del genere. Gli va riconosciuto il lavoro svolto. È stato lui a pagare le conseguenze di una partita sbagliata e sono convinto che i giocatori siano dispiaciuti per quanto accaduto. Ho detto ai ragazzi di rialzare la testa e guardare avanti. Adesso conta reagire. Il Giappone? Per me è la migliore nazionale asiatica. Dovremo essere uniti, andare tutti nella stessa direzione e mostrare grande solidarietà”.

Foto: sito ufficiale Federcalcio francese