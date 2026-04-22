Reja: “Atalanta e Lazio attraversano un buon momento. La favorita? Il fattore campo a Bergamo pesa parecchio”

22/04/2026 | 13:50:41

Il doppio ex di Lazio e Atalanta, Edy Reja, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Atalanta e Lazio attraversano un momento più che buono, come dimostrano le partite giocate in campionato nell’ultimo weekend. Sono entrambe motivatissime e sono sicuro che ognuna delle due inseguirà la finale di Coppa Italia provando ad imporre il proprio gioco sull’altra. La favorita? Sfida molto equilibrata. ma dico 60% Atalanta e 40% Lazio. Lo dico soprattutto per il fattore campo, che a Bergamo pesa parecchio. Chi può essere decisivo? De Ketelaere e Raspadori da una parte, Zaccagni e Noslin dall’altra. Il belga dell’Atalanta è un giocatore di grande classe, quando si accende è capace di qualsiasi cosa. Raspadori è uno che se una chance difficilmente perdona. Nella Lazio Zaccagni è il faro, rifinisce e finalizza. Quando è in giornata non lo fermi mai”.

Foto: sito Albania