Regione Campania, De Luca: “Abbiamo accolto la richiesta di De Laurentiis per riprendere gli allenamenti”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dà il via libera alla ripresa degli allenamenti per il Napoli dopo la richiesta e le garanzie pervenute dal patron azzurro De Laurentiis: “E’ arrivata una richiesta dal calcio Napoli per poter fare gli allenamenti, il presidente De Laurentiis mi sollecita e propone una ipotesi di lavoro molto interessante: fare gli allenamenti su tre campi di calcio con un distanziamento di 20 metri, a Castel Volturno ci sono gli spazi”.

Foto: Napoli Twitter