Real Madrid, Xabi Alonso perde Rudiger per tre mesi

12/09/2025 | 20:10:27

Problemi per Xabi Alonso alla vigilia della sfida tra Real Sociedad e Real Madrid. Antonio Rudiger non prenderà parte alla sfida a causa di un grave infortunio muscolare rimediato dal tedesco. Il difensore tedesco ha riportato una lesione al retto femorale della gamba sinistra, con tempi di recupero stimati tra le 10 e le 12 settimane. Il tecnico dei Blancos sarà ora chiamato a rimettere mano alla linea difensiva dopo l’infortunio che terrà ai box Rudiger per circa tre mesi.

Foto: insta rudiger