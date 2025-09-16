Real Madrid-Olympique Marsiglia, le formazioni ufficiali
16/09/2025 | 20:02:03
Real Madrid e Olympique Marsiglia si affronteranno questa sera alle 21 al Santiago Bernabéu, cercando di iniziare con una vittoria il loro percorso in UEFA Champions League.
Queste sono le formazioni scelte dai due tecnici:
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Guler, Rodrygo; Mbappé.
All. Xabi Alonso
OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Medina, Balerdi, Pavard, Emerson Palmieri; Kondogbia, Hojbjerg; Greenwood, O’Riley, Weah; Aubameyang.
All. De Zerbi