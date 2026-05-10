Real Madrid, Mbappé salta il Clasico per un problema muscolare

10/05/2026 | 18:20:16

Assenza importante per il Real Madrid che non avrà Kylian Mbappé per il Clasico di questa sera. Rientrato da un infortunio al bicipite femorale, l’attaccante francese aveva ripreso a lavorare solo questa settimana ma ieri non ha completato l’allenamento con la squadra e rimarrà a Madrid dopo l’ultimo test effettuato stamattina. Assenti anche Ceballos e Federico Valverde, è invece nella lista dei convocati, come peraltro annunciato, Aurelien Tchouameni, multato di 500.000 euro dal club per la violenta lite con l’uruguaiano. In porta dovrebbe esserci come titolare Thibaut Courtois.

Foto: Instagram Real Madrid