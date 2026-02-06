Real Madrid, lesione al bicipite femorale della gamba destra a Rodrygo

06/02/2026 | 20:15:30

Il Real Madrid perde per alcune settimane il brasiliano Rodrygo. Nella giornata odierna, il giocatore è stato sottoposto agli accertamenti clinici del caso che hanno evidenziato una lesione ai tendini del bicipite femorale della gamba destra. Come riporta il sito ufficiale del club, i tempi di recupero verranno valutati giorno dopo giorno e il suo recupero sarà monitorato. Come scrive invece l’edizione online di AS, l’esterno dovrà rimanere ai box per circa due settimane.

Foto: Instagram Rodrygo