Real Madrid-Juventus, le curiosità: bianconeri alla ricerca di una vittoria che manca da sei partite

22/10/2025 | 09:56:12

Questa sera alle 21:00 si disputa il match di Champions League tra Real Madrid e Juventus.

Ecco alcune curiosità sull’incontro:

-Le due formazioni si sono affrontate 21 volte nelle competizioni UEFA: i precedenti sono piuttosto equilibrati, con 10 vittorie per il Real Madrid, 9 per la Juventus e 2 pareggi.

-Due di questi precedenti sono finali di Champions League, entrambe vinte dal Real Madrid.

-Nessuno degli ultimi sette confronti tra le due squadre è terminato in pareggio.

-La Juventus non vince da sei partite.

-Il Real Madrid ha vinto 14 delle ultime 17 gare della fase a gironi (o campionato) di Champions League e 12 delle ultime 13 disputate in casa.

Foto: X Real Madrid