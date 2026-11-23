Real Madrid, infortunio per Endrick: lesione muscolare all’adduttore sinistro. Il comunicato

23/11/2026 | 13:53:01

Il club spagnolo ha comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto l’attaccante brasiliano. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare all’adduttore della coscia sinistra: i tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni, come si vede dal comunicato del club: “A seguito degli esami effettuati oggi dal personale medico del Real Madrid, al nostro giocatore Endrick è stata diagnosticata una lesione muscolare all’adduttore sinistro. Il suo recupero sarà monitorato”.

foto: x Real Madrid