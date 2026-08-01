Real Madrid-Fiorentina 2-2, viola in rimonta grazie a Piccoli e Kean

01/08/2026 | 19:51:17

Pareggio per 2-2 nell’amichevole tra Real Madrid e Fiorentina. Ad aprire le marcature è stato Endrick al 12′, mentre al 24′ il Real Madrid ha raddoppiato con la rete di Ciria. Nei minuti finali del primo tempo la Fiorentina ha accorciato le distanze grazie al gol di Piccoli.

Nella ripresa la Fiorentina ha preso in mano il pallino del gioco e al 58′ ha trovato la rete del definitivo pareggio con Kean, entrato in campo appena due minuti prima.

Foto: Instagram Kean