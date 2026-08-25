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Real Madrid, Diomande: “Essere allenato da Mourinho, il migliore al mondo, è incredibile”

25/08/2026 | 17:40:02

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Yan Diomande, l’acquisto più caro della storia del Real Madrid, ha già esordito, senza lasciare il segno, nella vittoriosa trasferta in casa dell’Espanyol. Oggi pomeriggio si è presentato ai suoi nuovi tifosi nella sala conferenze del Real.

Sulla scelta: “Sono orgoglioso, perché questo è il club più grande del mondo. Oggi tutti sognano di giocare per il Real Madrid, e io darò il massimo”.

Su Mourinho: “Essere allenati dal miglior allenatore del mondo e condividere uno spogliatoio con i migliori giocatori del mondo è incredibile”.

Sulla voglia di vincere: “Vedere tutti questi trofei ti entusiasma di vincerne altri. È molto emozionante competere in Liga e in Champions League per vincerle, e perché non iniziare quest’anno?”

Foto: Sito Real Madrid