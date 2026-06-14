Real Madrid, colpo Cucurella: al Chelsea andranno 60 milioni

14/06/2026 | 20:29:21

Il Real Madrid piazza il colpo Cucurella. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da The Athletic, il Real Madrid ha raggiunto un accordo per l’acquisto dell’esterno mancino per un totale di 60 milioni di euro. Un colpo a sorpresa, che stando ai dettagli prevede una parte fissa di 55 milioni di euro e 5 milioni di bonus. Restano da completare gli ultimi documenti formali, ma tutti i dettagli saranno limati per l’inizio della prossima settimana.

Foto: Instagram Chelsea