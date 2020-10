Real Madrid che tonfo! Lo Shacktar passa al Bernabeu 3-2

Inizia con una sconfitta la Champions League del Real Madrid. Le merengues, inserite nel girone dell’Inter, hanno perso al Bernabeu con lo Shacktar Donetsk per 3-2, dopo aver chiuso il primo tempo sotto anche sullo 0-3.

Real Madrid che aveva anche pareggiato la gara al 94′ con Kroos con un tiro da fuori, ma Vinicius, in fuorigioco, copriva la visuale del portiere ucraino.

Un risultato che inguaia il Real verso la corsa per gli ottavi di finale.

Gli ucraini si sono portati in vantaggio al 29′ con un gol di Tete. Al 32′ l’autorete di Varane che ha rischiato di far barcollare il Real, portando lo Shacktar sul 2-0. Sul finire di primo tempo, il 3-0 di Solomon che sembrava il trionfo per gli uomini di Castro.

Nella ripresa, orgoglio dei 13 volte campioni d’Europa che in pochi minuti hanno riaperto la gara, grazie anche all’ingresso di Benzema e Kroos.

Al 54′ Modric riapre il match, al 59′ il Real con Vinicius siglava il 2-3. Mezz’ora di assalto dei blancos alla porta ucraina che però ha retto l’urto cogliendo un grande successo anche grazie al Var e al fuorigioco di Vinicius al 94′. Un ko che ora complica la corsa del Real Madrid agli ottavi, in un girone dove sbagliare può essere pagato caro.