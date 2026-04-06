Real Madrid-Bayern Monaco, le probabili formazioni

06/04/2026 | 22:51:48

Domani già è Champions League, con l’andata dei quarti di finale. Super sfida europea tra Real Madrid e Bayern Monaco come gara clou del pomeriggio.

In casa Real Madrid, Arbeloa si affida alla coppia Mbappé-Vinicius contro il Bayern Monaco. Centrocampo con Valverde, Thiago, Tchouaméni e Guler. Militao e Rudiger al centro della difesa.

Kane è la punta nell’attacco di Kompany. Sulla trequarti Gnabry, affiancato da Olise e Diaz. Neuer tra i pali, Upamecano e Tah al centro della difesa.

Queste le probabili formazioni:

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Carreras; Valverde, Thiago, Tchouaméni, Guler; Mbappé, Vinicius. All. Arbeloa

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. All. Kompany

Foto: sito Real Madrid