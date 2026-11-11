Real Madrid, allarme parzialmente rientrato per Tchouameni: escluse lesioni

11/11/2026 | 17:47:45

Aurelien Tchouameni, convocato da Zinedine Zidane per gli impegni della Francia contro Italia e Turchia, è tornato questo pomeriggio a Madrid in seguito a un infortunio riportato nel corso dell’allenamento di ieri a Clairefontaine. Gli esami svolti hanno escluso lesioni, ma hanno evidenziato un piccolo fastidio nella zona inguinale come riportato da Cadena COPE. La sua presenza contro il Celta Vigo, al rientro dalla sosta, è in dubbio.

Foto: Instagram Tchouameni