Real Madrid: accordo per 5 anni con Enzo Fernandez! La valutazione del Chelsea
20/06/2026 | 19:05:21
Il Real Madrid piomba su Enzo Fernandez. Secondo quanto raccontato in esclusiva da Gianluigi Longari, il club spagnolo ha raggiunto un accordo quinquennale con il centrocampista argentino del Chelsea. Ulteriore conferma che il mercato del Real non finisce certo qui, dopo i botti già messi a segno per Florentino Perez. Il Chelsea non vuole cederlo, ma il centrocampista spingerà per fare in modo che il trasferimento vada in porto. La valutazione del cartellino sarà di almeno 120 milioni.
Foto: Instagram Chelsea