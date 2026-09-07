Real Madrid a corto di uomini: contro l’Inter mancheranno Camavinga, Guler e Bernardo Silva

07/09/2026 | 12:14:48

L’esordio in Champions League sta per arrivare e l’Inter è attesa dall’ostacolo più complicato. I nerazzurri di Chivu faranno visita al Real Madrid, domani sera alle 21:00, in un clima che si preannuncia bollente. Il Bernabeu sarà sold out, ma José Mourinho dovrà rimescolare le carte del suo centrocampo a causa di assenze forzate per squalifiche e infortuni. Infatti, salteranno la prima giornata della League Phase Bernardo Silva, Arda Guler ed Eduardo Camavinga, alle prese con le rispettive squalifiche incassate la scorsa stagione. Mancherà, inoltre, Thiago Pitarch, mentre Tchouameni non è al meglio.

Foto: Sito Real Madrid