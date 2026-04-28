Ravanelli: “Alla Juve manca un finalizzatore. Con Vlahovic al 100% la squadra avrebbe qualche punto in più”

28/04/2026 | 11:35:44

L’ex attaccante della Juventus e attuale dirigente del Marsiglia, Fabrizio Ravanelli, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Cosa manca all’attacco della Juve? Un finalizzatore, credo che la difficoltà della Juve sia quella. È mancato per tanto tempo Vlahovic: anche lui aveva avuto delle difficoltà, ma sicuramente con Dusan al cento per cento la Juventus avrebbe avuto qualche punto in più. Spalletti ha provato in tutti i modi a far diventare la squadra più cinica davanti, perché comunque di occasioni ne crea tantissime e ha fatto anche tanti gol in queste ultime partite, però il problema è che non ha un centravanti veramente cinico e che fa la differenza. Manca un numero nove. Se Vlahovic merita un’altra opportunità? Molto dipenderà da Spalletti, da Chiellini, da Comolli, da come vorranno giocare. Sicuramente lui è un giocatore che può dare una mano, ma la Juventus non ha bisogno solo di Vlahovic. Se dovesse rimanere, credo servirebbe comunque un altro attaccante di spessore che faccia la differenza. La Juve storicamente ha avuto sempre grandi attaccanti e c’è stata puntualmente una concorrenza lì davanti. Solo Vlahovic, dovesse restare, non sarebbe sufficiente per poter lottare su tutti i fronti”.

Foto: sito Marsiglia