Ravaglia: “Sono felice del clean sheet. Siamo stati bravi a segnare e portare a casa il risultato”

19/10/2025 | 18:14:53

Il portiere del Bologna, Federico Ravaglia, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Cagliari. Queste le sue parole:

“Sono contento di quanto fatto dalla squadra e della vittoria, poi chiaramente sono felice del clean sheet. Il mister mi aveva accennato qualcosa, io ho solo cercato di restare concentrato e di fare del mio meglio. Adatto il mio modo di giocare alla mia statura essendo molto alto. Mi piace giocare con i piedi ed essere utile alla squadra quanto più possibile. La parata? Non avevo troppo tempo per andare a chiudere su Felici, così ho deciso di restare fermo e concentrato e di essere quanto più reattivo possibile. Siamo stati bravi a segnare e portare a casa il risultato”.

Foto: Instagram Bologna