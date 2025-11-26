Ravaglia: “Sarà una serata speciale per me. Dovremo scendere in campo nella maniera corretta”

26/11/2025 | 16:43:02

Il portiere del Bologna, Federico Ravaglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Red Bull Salisburgo. Queste le sue parole:

“Dopo l’esordio in Champions League dello scorso anno, ora sarà la volta di quello in Europa League. Sarà una serata speciale per me, ma l’obiettivo principale della squadra è ottenere punti importanti in vista del nostro obiettivo che è il passaggio del turno. Se sentiamo l’ansia da vittoria? Abbiamo rispetto per l’avversario, non parlerei di ansia. Ci sono punti importanti in palio e dovremo scendere in campo nella maniera corretta sebbene non abbiamo avuto molti giorni per prepararla. Cosa mi cambia mentalmente nell’essere il titolare? Cambia solo la consapevolezza di dover giocare, ma resta invariato il modo in cui preparo la partita e come vivo la settimana”.

Foto: Instagram Bologna