Raspadori: “Voglio restare all’Atalanta. Palladino ha inciso nel mio arrivo”

17/05/2026 | 21:16:23

Raspadori ha parlato così a DAZN dopo la sconfitta contro il Bologna: “Voglio rimanere all’Atalanta. La società ha dimostrato volontà nel credere in me. C’è stato solo l’imprevisto dell’infortunio, ma sono contento della continuità. Io sono convinto che la società prenderà la decisione giusta indipendentemente da tutto. Dall’altra comunque il mister ha inciso nel mio arrivo a Bergamo”.

foto x atalanta