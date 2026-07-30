Rashford saluta il Barcellona: “Mi sono goduto ogni momento, esperienza memorabile”

30/07/2026 | 16:10:19

Marcus Rashford saluta il Barcellona, l’attaccante inglese ha affidato ai social un messaggio d’addio al club catalano: “Sono molto grato a tutti al club per aver reso la mia esperienza qui così positiva e memorabile. Mi sono goduto ogni momento e conserverò tanti bei ricordi. Auguro al club e a tutti i suoi tifosi buona fortuna e tanto successo per la prossima stagione. Visca el Barça ”, ha scritto sul suo profilo Instagram.

foto insta rashford